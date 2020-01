L’Inter assure l’essentiel face à la Fiorentina / Coupe d’Italie (1/4 de finale)

Tout comme son voisin de l’AC Milan, l’Inter sera présent dans le dernier carré de la Coppa. Ce mercredi, l’équipe d’Antonio Conte a fait honneur à son rang en disposant de la Fiorentina à domicile. Ce ne fut pas sans mal mais le deuxième de la Serie A a eu le dernier mot, étirant ainsi son rêve de doublé national. Le but de la qualification est venu des pieds de Nicolo Barella (22 ans). A la 67eme minute, le jeune milieu défensif a fait la différence sur une magnifique reprise de volée à l’entrée de la surface. Un vrai chef d’œuvre dont il se souviendra très longtemps.

L’Inter n’a pas douté

Avant que l’Inter ne remporte la mise, la Fiorentina avait réussi à se relancer grâce à un but de l’inusable Martin Cacéres. À l’heure du jeu, l’Uruguayen avait rétabli la parité pour les siens, répondant au but d’Antonio Candreva en première période (44eme). Mais, la Viola, toujours privée de sa star Franck Ribéry, n’a pas pu confirmer, cédant ensuite logiquement pour la deuxième fois. Après ce match, les affiches des demi-finales de la Coupe italienne sont connues : l’Inter se mesurera à Naples et Milan défiera la Juventus.