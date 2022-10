L'indisponibilité de Di Maria est connue !

Di Maria a passé des tests jeudi "qui ont révélé une lésion mineure à l'ischio-jambier de la cuisse droite" a déclaré le club italien dans un communiqué, publié le même jour. "Il faudra environ 20 jours pour le rétablissement complet du joueur", précise le communiqué. L’ailier argentin a été remplacé à la 23e minute de la défaite 2-0 de la Juve en Israël et manquera les deux derniers matches de groupe, à Lisbonne contre le Benfica et contre le Paris Saint-Germain, son ancien club. Après cette défaite en Israël, "honteuse" pour l'entraîneur Massimiliano Allegri et son président Andrea Agnelli, la Juve, troisième du groupe H est à cinq points du deuxième, Benfica, est au bord de l'élimination en Ligue des champions.

En championnat, les Bianconeri ne sont guère plus fringants, 8e à 10 points du leader, avant le derby samedi face au Torino. Un choc primordial auquel ne participera donc pas Di Maria, régulièrement blessé depuis son arrivée en Italie cet été, qui devait pourtant faire son retour en Serie A après une suspension de deux matches suite à son carton rouge reçu à Monza le 18 septembre. S'il respecte les délais de guérison, l'ailier argentin devrait être rétabli environ deux semaines avant le début de la Coupe du Monde au Qatar qui se tiendra du 20 novembre au 18 décembre 2022.