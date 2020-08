Ligue Europa : L'Inter Milan écrase le Shakhtar Donetsk et défiera Séville en finale

L'Inter Milan peut-il sauver sa saison en remportant la Ligue Europa ? Avant de défier les spécialistes de la compétition - le FC Séville - en finale, il fallait avant tout se débarrasser du Shakhtar Donetsk. Et l'Inter a bien entamé la rencontre. Le Shakhtar a eu énormément de mal face au bloc organisé par Antonio Conte, enchaînant les plages de possession stériles,. Tout partait d'un bon travail de l’excellent Barella. Après une interception sur le dégagement du portier du Shakhtar, il centrait pour la tête victorieuse de l'Argentin. 1-0, le score au repos malgré une opportunité signée Marcos Antonio avec un contrôle du gauche suivi d'une frappe du droit qui faisait trembler Samir Handanovic en toute fin de premier acte.Le constat était le même en seconde période : le Shakhtar avait bien du mal à déployer son jeu collectif face au quadrillage interiste. Des Interistes toujours aussi tranchants, à l'image de Lautaro Martinez, dont la tentative lobée était sauvée par Pyatov du bout du gant (48e). Les Lombards ont d'ailleurs fait le break peu après l'heure de jeu (64e). Un but inscrit suite à un corner botté par Brozovic, et sur lequel D'Ambrosio gagnait son duel avec Matvyenko pour une tête croisée qui faisait mouche. Mais ce n'était pas fini...Très bon tout au long de la rencontre, Lautaro Martinez allait s'offrir un doublé personnel à un quart d'heure de la fin sur une frappe depuis l'extérieur de la surface, consécutive à un service de Lukaku. Un Lukaku lui aussi buteur à dix minutes du terme sur un service signé... Lautaro Martinez. Le Belge allait d'ailleurs lui aussi s'offrir un doublé en profitant des largesses de la défense adverse avec une frappe entre les jambes de Pyatov. À 5-0, le score n’allait plus évoluer. Le Shakhtar n'a jamais su trouver la parade au système de Conte et s'incline logiquement.