L'AS Rome, plus pragmatique que jamais avec Mourinho

J'admets que nous ne méritions pas de rentrer aux vestiaires avec le score de 1-0. Nous sommes plus solides, nous avons plus de solutions, nous nous comprenons mieux, nous sommes plus pragmatiques. Même dans un moment difficile aujourd'hui, l'équipe a réagi", a-t-il valorisé, alors que sa formation a enchaîné une troisième victoire consécutive sur le score de 1-0.



𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧𝗦 ⚽️ Which team impressed you most?#UECL

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) March 10, 2022



Ligue Europa Conférence/ 8ème de finale aller :

José Mourinho doit être content de son équipe. Sixième de Serie A, l'AS Rome a obtenu un succès portant la marque du réalisme, ce jeudi soir sur la pelouse du Vitesse Arnhem (0-1). Bousculée de façon importante, avec 13 tirs concédés au total dont 8 lors de la seule première mi-temps, la Roma a attendu la fin du premier acte pour faire la différence. C'est la recrue hivernale, Sergio Oliveira, qui a été décisive, dans le temps additionnel (45ème +2). L'attaquant n'a pas terminé la rencontre car, en raison d'un second carton jaune, il a été expulsé (79ème).En souffrance au moment d'évoluer en infériorité numérique, l'AS Rome a plié sans rompre pour finalement obtenir une victoire précieuse avant le 8ème de finale retour, prévu le 17 mars prochain en Italie. Au micro de Sky Sport Italia, José Mourinho a avoué que l'avantage au score de son équipe n'était pas mérité à la pause. "- La Gantoise : 1-0- Linz : 4-1Partizan Belgrade -: 2-5- Rennes : 2-0- Bâle : 2-1PSV Eindhoven - Copenhague : 4-4- Alkmaar : 2-1