Après un score de parité à l'aller (1-1), l'AS Rome et Leicester se retrouvaient pour une seconde manche explosive, au Stadio Olimpico, ce jeudi soir. José Mourinho avait prévenu ses troupes : pas question de se reposer sur le score relativement confortable de l'aller et l'atmosphère bouillonnante de l'enceinte romaine. Le "Special One" a été entendu. Ses hommes ont eu le dernier mot.

La Louve n'a rien lâché

Le club de la capitale italienne a dessiné son succès assez tôt dans la rencontre, débloquant la situation par Abraham avant le quart d'heure de jeu (1-0, 11eme). En face, les Foxes ont tenu le ballon dans des proportions considérables (63 % de possession), mais cette domination territoriale n'a pas suffi pour faire craquer la Louve. Au courage, les hommes de Mourinho ont conservé leur avantage jusqu'au bout.



L'AS Rome retrouvera donc le Feyenoord Rotterdam en finale de cette Ligue Europa Conférence, après que la formation néerlandaise ait validé son ticket à Marseille (0-0). Le rendez-vous est donné.