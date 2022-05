Ligue Europa Conference : La finale "pas pour moi, mais pour la Roma", assure Mourinho

"C'est une victoire de famille, tout le monde y a participé, des joueurs aux magasiniers", a-t-il assuré en conférence de presse. "Rome est une ville giallorossa. Demain, on verra dans les rues de la joie et j'y ai apporté ma petite contribution, et cela me fait très plaisir", a ajouté l'entraîneur aux quatre titres européens (deux C1 et deux C3), arrivé l'été dernier. "J'étais vraiment très ému. Mais à ce stade de ma carrière, je ne le fais pas pour moi, mais pour les joueurs, les propriétaires (l'homme d'affaire américain Dan Friedkin et son fils) arrivés depuis peu dans le foot, les supporters, je suis ému pour eux", avait-il assuré auparavant au micro de DAZN. "Je pense que ce sens d'appartenance, le lien entre les fans et l'équipe au stade, c'est notre victoire", a-t-il ajouté sur Sky Sport, en assurant que la Roma allait en finale pour la "gagner", le 25 mai à Tirana contre Feyenoord.

Les Giallorossi n'ont jamais gagné de compétition UEFA. Le seul titre international de la Louve remonte à 1961 et un succès en Coupe des villes de foire, en 1961, l'ancêtre de la Coupe UEFA/Ligue Europa (C3). "On a joué de façon fantastique. Quand votre gardien ne fait que deux arrêts en deux matches contre une équipe de Premier League, cela signifie que vous avez bien fait les choses", a encore estimé Mourinho. "La Roma mérite une finale depuis des années", a lancé de son côté Tammy Abraham, auteur du but de la victoire. "Je n'ai pas de mots, c'est un rêve devenu réalité", a-t-il ajouté.