Ligue des Champions : Ronaldo réagit à l'élimination de la Juventus

Il a préféré laisser passer une nuit avant de s'exprimer. Ce samedi, au lendemain de l'élimination de la Juventus Turin en Ligue des Champions, au stade des huitièmes de finale (1-0, 1-2), contre l'Olympique Lyonnais, ce qui a ainsi sonné la fin de la saison 2019-20 de son club, Cristiano Ronaldo s'est emparé de son compte Instagram officiel, afin de prendre la parole. Pourtant double buteur ce vendredi soir, l'international portugais n'a rien pu faire pour sauver son équipe d'une cruelle désillusion.Préférant se tourner vers l'avenir, l'ancien pensionnaire du Real Madrid, qui espère revenir encore bien plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui, a ainsi notamment écrit : « La saison 2019-20 est terminée pour nous, beaucoup plus tard que d'habitude mais plus tôt que prévu. Il est maintenant temps de réfléchir. Il est temps d'analyser les hauts et les bas car les critiques servent à s'améliorer. Un grand club comme la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde et travailler comme le meilleur du monde, afin que nous puissions nous définir comme l'un des meilleurs et des plus grands clubs du monde. Gagner à nouveau la Serie A dans une année aussi difficile est quelque chose dont nous sommes très fiers. Personnellement, marquer 37 buts pour la Juventus et 11 pour le Portugal est quelque chose qui me fait affronter l'avenir avec une ambition renouvelée et le désir de continuer à jouer pour faire encore mieux chaque année. Mais les fans exigent plus de nous. Ils attendent plus de nous et nous devons continuer. Nous devons être à la hauteur d'attentes plus élevées. J'espère que ces courtes vacances nous permettront à tous de tirer le meilleur pour revenir plus forts que jamais. »