L'examen d'Italien de Luis Suarez, une arnaque ?

L’examen d’italien passé par Luis Suarez à l’université de Pérouse est sous investigation. Les enquêteurs italiens reprochent au buteur uruguayen du Barça d'avoir récupéré des sujets et des points en amont du test. Une arnaque afin de faciliter au joueur du Barça l'examen et lui permettre d'obtenir un passeport italien afin de s'engager rapidement avec la Juventus Turin.

Suarez dans de sales draps

"Au cours des enquêtes, des irrégularités sont apparues dans l'examen passé par Luis Suarez pour obtenir la nationalité italienne. Il ressort des activités d'enquête que les sujets couverts par l'examen avaient été convenus à l'avance et que la note avait été attribuée avant l'examen, et que le candidat n'avait démontré qu'une connaissance élémentaire de la langue italienne. Aujourd'hui, la police financière procède à des acquisitions documentaires à l'Université de Pérouse dans le but de confirmer le comportement décrit et de signaler les délits de divulgation de secrets de bureau, de mensonge idéologique commis par des agents publics et plus encore", peut-on lire dans le communiqué des autorités italiennes. En plus de devoir rapidement se trouver un nouveau club avant le 5 octobre, date de la fermeture du mercato, Suarez va devoir répondre de ces graves accusations.