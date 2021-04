Les révélations d’Higuain sur Ronaldo et Messi

L'attaquant de l'Inter Miami a déclaré lors d'une interview avec La Nación qu'il était le partenaire parfait pour Messi et Cristiano Ronaldo : "Je savais ce qu'ils voulaient", confie notamment le natif de Brest, qui reste l'un des rares joueurs au monde à avoir joué aux côtés de deux des figures les plus dominantes du football sur les dix dernières années.

"Je me sens comme une personne ordinaire"

L'attaquant argentin est le joueur à avoir joué le plus souvent à leurs côtés lors de son passage au Real Madrid, à la Juventus et en équipe nationale argentine. «Cela signifie que c'est moi qui ai appris à mieux les connaître. Je les ai parfaitement compris. Je savais ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient compter sur moi." Higuain s'est ensuite félicité de son choix de rallier l'Inter Miami et la MLS afin d'échapper à la pression du foot européen. «Le football n'est pas une priorité aux États-Unis. Il y a d'autres sports qui ressentent cette pression. La ligue s'améliore et continuera de le faire. Les gens dans la rue ne me jugent pas parce que je marque ou rate un but, et il en va de même pour la presse. Quand je fais la queue, je me sens comme une personne ordinaire, et parfois je me dis à quel point ce sentiment est beau. C’est ce que je voulais vivre », a-t-il confié.