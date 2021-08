Les joueurs à suivre en Serie A cette saison

Si la Serie A a perdu certaines de ses têtes d'affiche comme Romelu Lukaku ou Gianluigi Donnarumma, elle peut encore compter sur 22 champions d'Europe cette saison. Presque tous les joueurs vainqueurs de l'Euro 2020 avec la Squadra Azzurra évoluent en Italie. Parmi eux, on retrouve notamment Federico Chiesa.

Très en vue lors du rendez-vous continental, l'ailier pourrait prendre encore un peu plus d'importance dans les rangs de la Juventus Turin et s'y affirmer comme l'héritier de Cristiano Ronaldo. Ils vont encore se côtoyer pendant un an. Le Portugais évoluera une saison de plus dans les rangs de la Vieille Dame. Il ira au bout de son contrat et sera une des principales attractions de la Serie A. Le duo Leonardo Bonucci - Giorgio Chiellini va aussi se retrouver à Turin. Il y a été rejoint par Manuel Locatelli qui est arrivé en prêt de Sassuolo.

Tammy Abraham, recrue la plus cher de l'été italien



Si la Juventus Turin semble avoir un des meilleurs effectifs de la Serie A, de nombreux autres joueurs d'exception vont participer à la saison 2021-2022. Orphelin de Romelu Lukaku, Lautaro Martinez pourrait changer de dimension à la pointe de l'attaque interiste. Chez les champions en titre, les performances de Nicolo Barella seront particulièrement scrutées. A 24 ans, le milieu de terrain italien pourrait franchir un cap. L'AS Roma a dépensé 40 millions d'euros pour faire venir Tammy Abraham en provenance de Chelsea. L'attaquant anglais sera une des attractions de la saison italienne.

Dans la Ville éternelle, de nombreux espoirs sont placés en lui. Luis Muriel et Duvan Zapata sont toujours à l'Atalanta Bergame. Avec eux, la Dea peut encore espérer jouer les troubles-fête. Ciro Immobile va porter le maillot de la Lazio Rome pour la sixième saison consécutive. L'attaquant italien en sera le capitaine et va tenter de récupérer son titre de meilleur buteur de la Serie A. Le Napoli a conservé son ossature et pourrait profiter de l'arrivée de Luciano Spalletti pour faire le spectacle avec son trio Dries Mertens - Victor Osimhen - Lorenzo Insigne.

20 joueurs français sur la ligne de départ

Avec les arrivées de Mike Maignan et Olivier Giroud à l'AC Milan et celle de Kelvin Amian à La Spezia, le contingent français est désormais riche de 20 joueurs. Parmi eux, Theo Hernandez et Jordan Veretout sont aussi attendus. Avec de nombreux tricolores, des grandes stars et la plupart des vainqueurs de l'Euro 2020, la saison de Serie A s'annonce passionnante.