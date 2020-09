Les frères Tramoni en Italie, une perte pour la Ligue 1 ?

Natifs d’Ajaccio et purs produits de l’ACA, Matteo et Lisandru Tramoni ont quitté la Corse pour une autre île, un peu plus au sud, puisqu’ils viennent de s’engager avec Cagliari et donc de rejoindre la Sardaigne. Matteo (20 ans), l’aîné, qui joue au poste de milieu offensif, s’est engagé pour cinq ans, alors que son jeune frère Lisandru (17 ans) a signé un bail de trois ans et débutera la saison avec les U19 du club sarde, qui pourrait avoir réalisé une bien belle faire.

Car les deux joueurs ne manquaient pas de prétendants. En particulier Lisandru, un jeune et prometteur ailier qui avait bien failli rejoindre le Paris Saint-Germain l’an dernier. Notamment approché par Bordeaux, Matteo avait lui été de contraint de rester à Ajaccio, ne cachant ensuite pas sa déception, car il avait "très envie de découvrir la Ligue 1."

Matteo face à la Lazio ?



Mais c’est donc en Italie qu’ils vont poursuivre leur progression. Matteo, entré en cours de jeu à la fin août, lors du déplacement d’Ajaccio à Caen, a d’ailleurs participé à son premier entraînement mercredi avec l’équipe entraînée par Eusebio Di Francesco. On ne sait toutefois pas encore s’il sera en mesure participer à son premier match de Serie A, samedi après-midi (18h) face à la Lazio dans le cadre de la deuxième journée du championnat transalpin.

Malgré son jeune âge, l’aîné de la fratrie, passé par les U18 et les U19 tricolores, a déjà disputé 63 rencontres professionnelles, pour un total de 6 buts et 4 passes décisives. Son petit frère a lui fréquenté, plus assidûment, les équipe de France U16 et les U17, inscrivant respectivement 3 et 2 buts. En décembre dernier, il avait effectué, à 16 ans, ses grands débuts avec son club formateur, disputant 10 minutes à Troyes. Aura-t-on l’occasion de revoir un jour les deux frères sur les terrains français ? Ou vont-ils exploser en Italie et donner des regrets aux recruteurs de Ligue 1 ? Il faudra sans doute attendre plusieurs mois avant d’avoir des éléments de réponse.