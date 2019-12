Les 10 Français dans le vent

Bundesliga

11 - Joueurs impliqués dans le plus de buts en Bundesliga 2018/19 :

🇩🇪 Timo Werner - 18 (13 buts, 5 passes décisives)



🇵🇱 Robert Lewandowski - 17 (16 ⚽️, 1 🅰️)



🇫🇷 Marcus Thuram - 11 (6 ⚽️, 5 🅰️)



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jadon Sancho - 11 (5 ⚽️, 6 🅰️)



Ascension. pic.twitter.com/5slyaM3InR



— OptaJean (@OptaJean) December 2, 2019

C'est le leader des Français en feu. On savait déjà qu'Alassane Plea s'éclatait à Mönchengladbach, le fils de Lilian est lui leader de Bundesliga et cinquième meilleur buteur (six réalisations).

Quand Marcus Thuram claque un doublé !



Christopher Nkunku (Leipzig)

L'ancien Parisien suit à un point, deuxième avec Leipzig et sa colonie française. Paria au PSG après son tir au but manqué en finale de Coupe de France, il est titulaire, buteur et passeur (trois buts, six passes).



Jonathan Schmid (Fribourg)

L'Alsacien - formé à Strasbourg - est revenu cette saison à ses premières amours à Fribourg, où il a démarré dans

sa Bundesliga d'adoption (de 2011 à 2015). Il est sixième et a déjà marqué trois buts.

Serie A

Jordan Veretout (AS Rome)

Prêté avec option d'achat par la Fiorentina, l'ex-Nantais n'a pas mis longtemps à devenir indéboulonnable à la Roma, quatrième. Après deux matches sur le banc, il reste sur 12 titularisations.



Theo Hernandez (AC Milan)

Au coeur d'un début de saison difficile pour l'AC Milan, le frère de Lucas est l'une des rares satisfactions individuelles. A peine arrivé de la Real Sociedad, il est... le meilleur buteur du club (trois unités).

Theo Hernandez héros de l'AC Milan !

Liga

1 - Robin Le Normand 🇫🇷 a inscrit face à Eibar son 1er but en Liga (14 matches), sur son … 1er tir cadré dans la compétition. Baptisé. pic.twitter.com/qhfASGpAkl

— OptaJean (@OptaJean) November 30, 2019

Autre exemple d'une adaptation immédiatement réussie, le transfuge des Girondins de Bordeaux s'est imposé comme titulaire en charnière chez les troisièmes de Liga. A seulement 21 ans.Le nouveau Antoine Griezmann ? Au club depuis 2016, régulièrement envoyé en réserve, le défenseur central breton se révèle cette saison à 23 ans, chez l'équipe en forme de ce début de Liga.



Maxime Gonalons (Grenade)

Après une première expérience espagnole gâchée par les blessures la saison dernière, à Séville, l'ancien capitaine de l'OL - encore prêté par la Roma - a tutoyé la première place de Liga avec le voisin andalou.

Premier League

3 - Lys Mousset 🇫🇷 est devenu le 1er joueur français à délivrer 3 passes décisives en 1ère période d'une rencontre de Premier League. Floraison. @lysmousset9 pic.twitter.com/XC5btXgkrk

— OptaJean (@OptaJean) November 2, 2019

2 - Sébastien Haller est seulement le 2e joueur français à inscrire un doublé avec West Ham en Premier League au 21e siècle après Dimitri Payet face à Newcastle le 14 septembre 2015. Marteau 🔨. @HallerSeb pic.twitter.com/dq1ZDdPKjN

— OptaJean (@OptaJean) August 24, 2019

L'ex-Havrais, après trois ans à Bournemouth où il n'a jamais inscrit plus de deux buts par saison, en est déjà à cinq réalisations avec Sheffield, brillant septième de Premier League.Si les débuts de West Ham sont mitigés (13e place), le grand avant-centre - 1,90 m - s'acclimate vite après deux ans à Utrecht, puis deux autres saisons à Francfort. Titulaire, il a marqué à quatre reprises.