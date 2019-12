Le trident de la Juve mort-né ?

Quatre jours plus tôt, lors de la victoire de la Juventus sur la pelouse du Bayern Leverkusen en clôture de la phase de groupes de la Ligue des champions (0-2), ils avaient passé un peu moins d’une demi-heure ensemble sur la pelouse. Mais samedi, Maurizio Sarri a décidé d’aligner dès le coup d’envoi son trio Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala-Gonzalo Higuain, pour la réception de l’Udinese. Et la Vieille Dame en a de nouveau été récompensée avec, notamment, un doublé du Portugais (3-1).

En Allemagne, l’association des trois hommes s’était déjà révélée payante, Dybala, entré en jeu à la 66e minute, délivrant une passe décisive à chacun de ses compères dans le dernier quart d’heure. Avant d’appeler de ses vœux une reconduction du trident. "On veut jouer ensemble et on doit travailler pour ça, mais ce n’est pas facile, avouait-il ensuite à la Sky. Sarri sait quand il pourra le faire ou pas." Et l’ancien coach de Chelsea les a donc alignés ensemble au coup d’envoi pour la première fois de la saison samedi.

Sarri : "Difficile à tenir pendant 90 minutes"

Pendant 75 minutes, jusqu’à la sortie de "La Joya", ils n’ont eu de cesse de combiner et de multiplier les occasions. Dybala a d’ailleurs été à l’origine du premier but de "CR7", et Higuain passeur décisif sur le deuxième. De quoi convaincre de renouveler régulièrement l’expérience ? Pas forcément. Car que ce soit à l’issue du match face à Udine ou mardi, à la veille d’un déplacement à Gênes pour y défier la Sampdoria (18h55), Sarri s’est montré très clair sur le sujet."Les trois sont en forme en ce moment. Et on affrontait une équipe de l’Udinese qui n’a pas vraiment un jeu de possession et joue plutôt avec des longs ballons. J’ai donc pensé que c’était une bonne occasion de le faire, et qu’on pouvait se permettre de les mettre tous les trois. Mais dès qu’ils ont commencé à faire plus tourner le ballon, on a souffert. C’était donc une option intéressante, mais que l’on ne peut pas utiliser tout le temps", a-t-il d’abord reconnu. Et s’il assure ne pas encore savoir s’il reconduira le trio mercredi, il est sûr d’une chose. "Au-delà des individualités, ce système est très exigeant pour les milieux. Et c’est difficile à tenir pendant 90 minutes."