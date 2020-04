Le titre décidé sur un match contre la Juventus en Italie ?

La Serie A pourrait voir le bout du tunnel en cette période incertaine. Ce dimanche, il a été officialisé que les entraînements reprendront le 4 mai, même si le flou reste considérable pour une reprise du championnat. Sondé par La Repubblica, Claudio Lotito, le président de la Lazio Rome, s'est dit prêt à prendre le maximum de précautions. « Le foot doit reprendre. Je le dis contre mes intérêts. On est déjà en C1 et je pourrais économiser 4 mois de salaires. Il y a un risque que le système soit ruiné. Certains clubs préparent un document commun pour mettre à nu les risques qu'ils courent. Aujourd'hui, je suis à un point de la Juventus, et seulement en raison du Juve-Inter qui... Eh bien, vous l'avez vu (reporté, le match s'est disputé avant la suspension du championnat). Mais à l'aller contre la Juve, j'ai gagné 3-1 et même à la Super Coupe, je les ai battus 3-1. Et nous devions encore jouer le match retour », a-t-il fait savoir.

Le titre sur un match face à la Juve ? Lotito dirait oui

Alors qu'au classement, la Lazio talonne en effet la Juventus Turin, Lotito ne serait pas contre une insolite hypothèse pour le titre : un match unique face aux coéquipiers de Cristiano Ronaldo. Une "finale" pour le sacre. « Oui, je l'accepterais. Mais je ne me suis jamais posé la question. Nous sommes de toute façon pénalisés pour une partie. Nous avons fait un choix, pensant que nous ne pouvions pas jouer sur trois fronts, nous avons sacrifié l'Europa League, car c'était la compétition la plus inconfortable en raison des horaires et des déplacements. »



