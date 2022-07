Le retour de Pogba à la Juve, une vraie bonne idée ?

"Paul est de retour à Turin, il est parti étant jeune, il est de retour en étant devenu un homme et un joueur hors norme", a écrit la Juve dans un communiqué, annonçant la signature d'un contrat de quatre ans. En Italie, le quotidien La Gazzetta dello Sport évoque un salaire de huit millions d'euros par saison, plus deux millions d'euros de bonus. "#Pogback": ce mot-clé circulait depuis plus de deux mois sur les réseaux sociaux italiens, relayé par des tifosi comptant sur le champion du monde français (29 ans), en fin de contrat chez les "Red Devils", pour redonner du clinquant à une Juve fanée.

La "Vieille dame", après un record de neuf scudetti consécutifs (2012 à 2020), a été éjectée du Top 3 en Italie ces deux dernières saisons et incapable de se hisser en quart de finale de la C1 depuis 2019. Pogba, qui était présent dimanche à la reprise de l'entraînement collectif des joueurs turinois, a fait le choix de retrouver un cadre connu où il avait triomphé dans le passé (2012-2016), avec notamment quatre titres de champion d'Italie et une finale de Ligue des champions en 2015. Attendu impatiemment par l'entraîneur Massimiliano Allegri, en quête de caractère dans son équipe, le milieu devrait avoir l'occasion de retrouver du temps de jeu et de la régularité à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre), après une saison compliquée à Manchester. "ManU" avait officialisé son départ le 1er juin, mettant à un point final à six saisons mitigées dans le club où il était arrivé en superstar en 2016 au terme d'un transfert astronomique de quelque 105 millions d'euros ficelé par son agent, Mino Raiola, mort en avril dernier.

Peu soutenu à Manchester

Car autant Pogba aura porté les Bleus lors du Mondial-2018, autant il aura eu du mal à poser son empreinte sur les "Red Devils", club où l'ancien Havrais était passé furtivement en 2011-2012 avant de rejoindre Turin. L'étoile du Français, comptant peu de soutiens chez les fans mancuniens, a décliné en même temps que celle de son club. À son palmarès en Angleterre, Pogba ne compte qu'une Coupe de la Ligue et une Ligue Europa, deux trophées datant de 2017. "Il faut être honnête, cela ne me satisfait pas, mais vraiment pas du tout. Que ce soit avec Manchester ou dans un autre club, je veux remporter des titres", disait-il en mars dans un entretien au Figaro. Hors des terrains, le printemps a aussi été difficile avec un cambriolage pendant un match, alors que ses enfants étaient présents à la maison, et le décès de Mino Raiola. Alors que son nom a régulièrement été évoqué du côté du Paris SG, l'enfant de Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne) a donc choisi une ville qu'il connaît bien et un club où il se sait désiré.

Quand Paul Pogba régalait avec la Juventus :

"Un autre Pogba"

"Tu es le vrai Pogba, le Pogba de la Juventus, le Pogba que tout le monde aime..."

A Turin, "c'est là où je suis devenu un homme", assure ainsi Pogba dans le documentaire consacré à sa carrière sur Prime Video. Dans cette série récemment mise en ligne, Mino Raiola semblait déjà avoir cette idée en tête l'été dernier en incitant son protégé à trouver un club où il se sente "comme avec les Bleus": "Tu es un autre Pogba avec les Bleus qu'avec Manchester. Tu es le vrai Pogba, le Pogba de la Juventus, le Pogba que tout le monde aime...", disait l'agent.

A la Juventus, Pogba rejoint son coéquipier de l'équipe de France Adrien Rabiot, même si ce dernier pourrait partir avant la fin de l'été. Avec Pogba, la Juve s'offre au passage un joueur capable de faire rêver les supporters, orphelins de Paulo Dybala, apprécié par le Juventus Stadium mais non retenu à la fin de son contrat et dont le Français va récupérer le N.10. Le seul doute tient à l'état de forme de l'international, pas épargné par les blessures ces dernières années, et ce, alors que la Juve a précisément souffert cette saison de nombreux pépins physiques de ses cadres, de Chiellini à Bonucci en passant par Chiesa ou Dybala.