Andrea Pirlo était très attendu par les médias lui qui pourrait bien vivre ses dernières heures en tant que coach de la Juve. La Vieille Dame vient de s'incliner face au Benvento de Pippo Inzaghi, 16e de Serie A, dans ce qui pourrait être le dernier match de l'ancien milieu sur le banc piémontais. Pour ses mots devant la presse au terme du match, qui seront peut-être l'épitaphe de son règne, Pirlo refuse d'abdiquer.

Pirlo refuse de se noter

"Il n'y avait pas trop de pression, il y avait le devoir de jouer un meilleur match que celui-ci. C'était un mauvais jour dans l'attitude et les situations techniques", a analysé, à chaud, Pirlo pour Sky. "Nous devons continuer à croire au Scudetto, en travaillant pour être toujours là. L'objectif ne change pas mais nos têtes doivent certainement changer, car nous portons un maillot important et nous devons toujours l'honorer.", a prévenu le coach transalpin, qui a refusé d'accabler Arthur, auteur d'une mauvaise relance qui a permis le but adverse.

"Arthur a fait une erreur qui n'était pas de sa faute, je pense qu'il n'a pas vu l'adversaire parce qu'il était couvert, mais peut-être que c'était mieux de relancer sur le gardien de but. La passe horizontale est toujours dangereuse, encore plus près de votre surface : c'est une erreur de concentration. Il ne faut pas toujours prendre une claque pour réagir. Une note pour mes mois en tant qu'entraîneur de la Juve ? Je ne me juge pas moi-même, c'est aux journalistes de le faire." Pour l'heure, Pïrlo semble maintenu à son poste, à en croire les propos de son directeur sportif Fabio Paratici, qui a affirmé qu'il n'était pas question de le limoger pour le moment. "Nous avons un calendrier, ce n'est pas un match qui bouleverse nos idées. Nous continuons notre chemin. Pirlo ? Il est certain que nous allons continuer sur cette voie", a indiqué le dirigeant.