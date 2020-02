Le onze des joueurs passés par les deux clubs milanais

Gardien

Francesco Toldo

Formé à l'AC Milan, Francesco Toldo n'a jamais porté le maillot rossoneri. L'Italien y a découvert le monde professionnel en 1989 mais il a passé deux de ses trois saisons milanaises en prêt dans des divisions inférieures. Des expériences qui lui ont permis de jouer avant de découvrir la Serie A. Le gardien de la sélection italienne durant l'Euro 2000 est revenu à Milan en 2001. C'était pour signer à l'Inter avec qui il a joué pendant neuf saisons. Quintuple champion d'Italie, le natif de Padoue a pris sa retraite juste après le triplé Coupe, Ligue des Champions, championnat réalisé en 2010.

Défenseurs

Dario Simic

Médaillé de bronze à la Coupe du Monde 1998 avec la Croatie, Dario Simic a tapé dans l’œil de l'Inter Milan qui l'a recruté dans la foulée. Immédiatement titulaire sous les ordres de Marcello Lippi, il a eu du mal à confirmer et a été relégué à un rôle de joker. En 2002, il est envoyé à l'AC Milan en échange d'Umit Davala. Le Croate a changé de club et de poste, passant de la défense centrale au côté droit. Un changement payant puisqu'il s'est enfin imposé en Serie A en participant à la conquête du Scudetto 2004 et de la Ligue des Champions en 2003 et 2007.



Fulvio Collovati

Fulvio Collovati est un des rares joueurs à avoir plus de 100 matchs avec l'AC Milan et avec l'Inter. Le champion du Monde 1982 a lancé sa carrière avec les Rossoneri. Il y a tout connu en six ans. Le titre en 1979 comme la relégation en 1980 à cause du scandale Totonero. Resté en Serie B, il a hérité du brassard de capitaine en 1981. Mais la nouvelle relégation milanaise l'a incité à rejoindre le voisin interiste au lendemain du sacre mondial de 1982. Collovati a joué quatre saisons avec l'Inter avant de rejoindre Udinese.



Leonardo Bonucci

Avant de devenir une légende à la Juventus Turin tout en se permettant une pige en 2017-2018 à l'AC Milan, Leonardo Bonucci a porté le maillot de l'Inter. Le défenseur central y a terminé sa formation sans jamais s'imposer dans le groupe pro. Roberto Mancini l'a lancé dans le grand bain lors du dernier match de la saison 2005-2006. Sa seule apparition en Serie A avec le maillot noir et bleu. Un match sans enjeu synonyme de participation au titre remporté par son club cette année-là. 2006 aura été l'année du doublé pour lui puisqu'il a été le capitaine d'une Primavera titrée elle aussi au niveau national. Des titres collectifs qui ne lui ont pas permis de briller individuellement dans son premier club. Prêté, il signe à Bari en 2009 avant de rejoindre la Juventus un an plus tard. Le début de dix ans de relation seulement interrompue par une pige à l'AC Milan en 2017-2018.



Francesco Coco

En douze ans de carrière, Francesco Coco n'a appartenu qu'à deux clubs : l'AC Milan et l'Inter. Régulièrement prêté, le latéral a quand même réussi à s'imposer dans les deux formations milanaises. Il a remporté deux titres avec son club formateur puis une Coupe d'Italie avec les Nerazzurri. Un bilan assez maigre pour celui qui était attendu comme le futur Paolo Maldini. Ses performances, notamment lors d'un passage à Barcelone, lui ont quand même permis de participer à la Coupe du Monde 2002 avec la sélection italienne.

Milieux de terrain

Clarence Seedorf

Clarence Seedorf était impliqué dans le transfert qui a envoyé Francesco Coco à l'Inter. Le Néerlandais a fait le chemin inverse. Il restait sur trois saisons sans titre avec les Nerazzurri. Cadre du milieu de terrain, ses frappes lointaines ont fait vibrer le public interiste sans pouvoir lui offrir mieux qu'une finale de Coupe d'Italie où il a marqué un but en vain. C'est finalement dans l'autre club milanais que l'ancien joueur du Real Madrid ou de la Sampdoria s'est installé sur le long terme. Le natif de Paramaribo a joué dix ans avec l'AC Milan. Une période faste pour le joueur qui a brillé mais également pour son club qui s'est adjugé deux fois la Serie A, une Coupe d'Italie, deux fois la Ligue des Champions et une Coupe du Monde des clubs. Un beau palmarès pour ce joueur élégant qui a occupé le poste de sélectionneur du Cameroun par la suite.



Andrea Pirlo

En parlant de joueur élégant, un autre esthète du ballon rond a porté le maillot des deux équipes milanaises : Andrea Pirlo. L'international italien a signé à l'Inter en 1998 après s'être révélé avec Brescia. Mais le milieu de terrain, qui n'était pas encore le regista qui a mené la Squadra Azzurra au titre mondial 2006, n'a pas réussi à s'imposer. Il n'est utilisé que sporadiquement par ses différents entraîneurs. L'Inter a décidé de le prêter et c'est lors de six mois à Brescia que Pirlo s'est révélé aux yeux de tous. En 2001, l'AC Milan a donné 17 millions d'euros à son voisin pour lancer définitivement la carrière du natif de Flero. Régulièrement aligné aux côtés de Seedorf, Pirlo s'est construit le même palmarès incroyable avant de rejoindre la Juventus gratuitement en 2011.



Patrick Vieira

Un joueur français arrive à se faire une place dans ce onze des joueurs passés par les deux clubs de Milan : Patrick Vieira. A 19 ans, le milieu de terrain a quitté l'AS Cannes, pour renflouer les caisses du club azuréen, et a signé à l'AC Milan. Celui qui n'est encore qu'international espoir n'est pas arrivé à se faire sa place dans une équipe déjà bien en place. Tellement bien en place qu'elle a décroché le titre. L'actuel entraîneur de Nice a donc lancé sa carrière avec un Scudetto et seulement cinq petits matchs joués. N'entrant pas dans les plans de Carlo Ancelotti, le milieu a quitté l'Italie pour Arsenal avec les succès que l'on connaît. En 2005, le Français est revenu dans la Grande Botte du côté de la Juventus Turin. Une saison et le scandale du Calciopoli plus tard, il a signé à l'Inter Milan où ses qualités ont fait du bien dans l'entre-jeu interiste. Mais en raison de nombreuses blessures, le natif de Dakar n'a pas eu la chance de s'imposer sur la durée. Sa deuxième expérience milanaise lui a quand même permis de remplir son palmarès avec quatre titres dont un triplé en 2010. Dans la foulée, il est retourné en Angleterre pour finir sa carrière à Manchester City.

Attaquants

Zlatan Ibrahimovic

Attendu sur la pelouse de San Siro ce dimanche soir, Zlatan Ibrahimovic va y retrouver un de ses nombreux anciens clubs. Le Suédois a joué pour les deux clubs milanais. En 2006, comme Patrick Vieira, il rejoint l'Inter en provenance d'une Juventus Turin impliquée dans le Calciopoli. Décisif, le Suédois a joué trois saisons avec les Nerazzurri et a remporté trois fois le titre. En Serie A, il a marqué plus de 15 buts par saison et a obtenu le titre de meilleur joueur du championnat à deux reprises. Des stats qui incitent le FC Barcelone à le recruter pour 50 millions d'euros + Samuel Eto'o en 2009. Suite à un différent entre le joueur formé à Malmö et Pep Guardiola, l'attaquant est revenu en Italie pour signer avec l'AC Milan en 2011. Il y est resté deux saisons avant de rallier le PSG. Suffisant pour remporter un nouveau titre, être élu dans le onze de la Serie A à deux reprises et finir meilleur buteur du championnat en 2012. Il entre par la même occasion dans le Hall of Fame de l'AC Milan qui l'a accueilli à bras ouverts en janvier.



Ronaldo

C'est à l'Inter que Ronaldo est devenu Il Fenomeno. Les journalistes italiens lui ont donné ce surnom alors que le Brésilien s'éclatait en Serie A depuis son arrivée de Barcelone en 1997. Dès sa première saison en Lombardie, le Ballon d'Or 1997 a enchaîné les buts et obtenu le titre de meilleur joueur du championnat italien. Pas suffisant pour offrir le Scudetto à l'Inter qui a terminé deuxième. A seulement 21 ans, l'attaquant est quand même parvenu à s'illustrer en marquant notamment le but victorieux en finale de la Coupe de l'UEFA. Il ne le savait pas encore mais ses plus beaux moments en Italie étaient déjà passés. Ronaldo est rattrapé par les blessures et n'a plus eu l'occasion d'enchaîner les matchs. Pire encore, une rupture du tendon rotulien l'a obligé à rater toute la saison 2000-2001. Un an plus tard, il a signé au Real Madrid où il est parvenu à se relancer au sein des Galactiques. En 2007, il est revenu en Italie pour jouer dans « le club de ses rêves » : l'AC Milan. Un transfert qui est mal passé du côté de l'Inter. Mais ils pouvaient être tranquilles, le double-champion du Monde était en fin de carrière et n'a marqué qu'une poignée de buts. Il n'a même pas pu participer à la victoire en Ligue des Champions l'année de son arrivée, il avait commencé la compétition avec le Real Madrid.



Giuseppe Meazza

Il a donné son nom au stade qui accueillera le derby della Madonnina de ce dimanche. L'illustration de l'importance de l'Italien dans la ville de Milan. S'il a joué pour les deux clubs, il est surtout resté dans l'histoire comme le meilleur buteur de l'histoire de l'Inter. Il y a été formé après avoir été refusé dans les équipes de jeunes de l'AC Milan. Dès ses débuts chez les professionnels, le natif de Milan a affolé les compteurs. Avant même ses 20 ans, il a enchaîné les saisons à plus d'un but par match. De 1927 à 1940, il a permis à l'Inter de remporter trois fois la Serie A et a terminé trois fois meilleur buteur du championnat. Après une grave blessure qui a contraint le double-champion du Monde à prendre sa retraite internationale, il s'est engagé à l'AC Milan pour deux saisons. Son impact n'était déjà plus le même, à cause d'une hygiène de vie éloignée du football de haut-niveau selon la légende. Cela ne l'a pas empêché de jouer à la Juventus Turin, l'Atalanta Bergame ou à Varèse avant de terminer sa carrière sous les couleurs de son club de toujours. Quand il a pris sa retraite à 37 ans en 1947, Giuseppe Meazza a marqué 284 buts avec l'Inter.