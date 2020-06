Le nouveau San Siro, "le plus beau stade du monde" ?

Depuis presque dix ans, les deux clubs de Milan n’ont plus remporté de titre significatif. L’AC Milan a été champion en 2011, lors d’une saison où l’Inter a gagné la Coupe d’Italie, un an après la Ligue des Champions sous les ordres de José Mourinho. Et même si les Nerazzurri ont moins souffert que leurs voisins ces dernières saisons, les deux clubs sont à la recherche de leur gloire passée. Cette gloire, ils espèrent bien l’avoir retrouvée d’ici leur déménagement de San Siro, qu’ils se partagent depuis 1947. Une enceinte mythique inaugurée en 1926, et dont l'autorité patrimoniale italienne a autorisé la démolition le mois dernier.

Des éléments du stade conservés



Un projet qui continue à bien avancer. La ville de Milan a ainsi confirmé, après une nouvelle réunion avec les représentants des deux clubs, que des avancées significatives avaient été effectuées, notamment en ce qui concerne la zone qui jouxtera la nouvelle enceinte, à la place de l’actuel stade Giuseppe Meazza, dont certains éléments seront conservés. Le projet a été réduit à 145 000 mètres carrés, et comprendra notamment un musée du sport, une piste d’athlétisme, une piste cyclable, une salle de sport en plein air, un skatepark ou encore un mur d'escalade.

"Un stade adapté à son époque"

Presentati i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro https://t.co/03rwO4pnNW pic.twitter.com/EiXXMue4Hm

— AC Milan (@acmilan) May 7, 2020

"On a suivi les directives du conseil municipal de Milan et c’est aussi une victoire pour eux. La ville va se doter du plus beau stade du monde et, à la place de San Siro, d’une zone commerciale et sportive dont on pourra profiter toute l’année, apprécie le président milanais Paolo Scaroni dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. On a hâte d’équiper nos clubs avec un stade adapté à son époque. On ne peut pas rêver d’Europe sans jouer dans un stade moderne." Un nouveau quartier accessible toute l’année, et un projet, reconnu d’utilité publique, qui devrait créer entre 3000 et 3500 emplois. Le choix du projet du nouveau stade, qui pourra accueillir 60 000 spectateurs (contre 75 000 actuellement), sera effectué cet été.