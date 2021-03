Le nouveau Lukaku, c'est celui qui fait tout

La transformation de Romelu Lukaku se faisait déjà sentir au cours de la saison dernière, notamment quand l'attaquant belge empilait les buts en Ligue Europa (série en cours de neuf matchs consécutifs avec au moins un but) avec le Final Eight en point d'orgue. Mais depuis la reprise, l'ancien avant-centre de MU a encore franchi un cap. Celui qui le place sans problème, à 27 ans, parmi le top 5 des plus grands buteurs de la planète en cette année 2021. Comment ? Antonio Conte en est évidemment à l'origine et avance une piste : "Je lui demande beaucoup d'implication défensive, ce qui ne l'empêche pas de marquer."





Auteur de 19 buts et huit passes décisives, Romelu Lukaku est sur les mêmes bases que la saison passée en termes de réalisations pures : après 26 matchs de Serie A en 2020, il comptait déjà 18 buts. Mais au niveau des passes, c'est l'explosion, qui le place au niveau des meilleurs spécialistes de Serie A. L'an dernier, il n'a délivré que deux offrandes sur l'ensemble du championnat. C'est déjà un record pour lui, symbole de ce côté nouvellement complet et leader au côté de Lautaro Martinez, qu'il entraîne dans son sillage. Et ce n'est donc pas fini... Cette saison, ce 19+8 le place donc à 27 actes décisifs au classement combiné, soit devant Cristiano Ronaldo et ses 23+2.



Sa régularité devant le but, elle, n'est plus à prouver : pas une année à moins de dix buts depuis 2013, à West Brom, Everton, Manchester United et donc l'Inter ; deux seulement à moins de quinze (dix avec Everton en 2015, douze avec MU en 2019). Et il paraît entendu qu'il enchaînera à nouveau au-dessus des 20 unités pour sa deuxième saison en Italie... Avec encore douze matchs à jouer, son record de 25 buts - à Everton en 2017 - est un objectif évident. Qui découlera du collectif, toujours. Tout le monde a hâte, aussi, d'observer comment la machine Romelu Lukaku parviendra à faire fructifier cette palette inédite avec la Belgique sur la durée d'un Euro. Tout le monde, sauf les adversaires des Diables Rouges.

