Le Milan AC va rendre hommage à Kobe Bryant

In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragico incidente aereo insieme alla figlia Gianna Maria e altre 7 vittime. San Siro osserverà un momento di raccoglimento a ridosso del fischio di inizio. #SempreKobe pic.twitter.com/veeDCXShUu