Le message de Godin contre le Coronavirus

Godin appelle à combattre ensemble contre le virus

Stiamo vivendo un momento difficile, come mai prima. In questa situazione tutti giochiamo e lottiamo nella stessa squadra. Forza, soprattutto a quelli che stanno combattendo direttamente contro il COVID-19. Tutti dobbiamo essere responsabili e dare il nostro aiuto pic.twitter.com/0U9i1ME94C

— Diego Godín (@diegogodin) March 12, 2020

Il est de notoriété publique que Diego Godin est un combattant dans l'âme, l'ayant à maintes fois prouvé sur le terrain, c'est cette fois ci dans la vrai vie que le défenseur de 34 ans, arrivé cet été à l'Inter Milan s'engage,Il est à noter qu'hier soir, la Juventus Turin a par communiqué officiel, confirmé le premier cas positif (asymptomatique) de coronavirus dans le football professionnel italien en Serie A avec Daniele Rugani.En outre, la présence du défenseur italien de 25 ans sur le banc durant la rencontre opposant la Juventus Turin et l'Inter Milan dimanche dernier (2-0), a contraint les deux clubs à prendre des mesures sanitaires de quarantaines pour leurs joueurs, leur staff, l'annulation des séances d'entraînement ainsi que le report des rencontres européennes qui devaient se dérouler ce soir (Inter Milan - Getafe) et mercredi 18 mars (Juventus - Olympique Lyonnais). Le défenseur uruguayen, impacté par ces mesures quant à lui, a encouragé tout le monde à oublier la notion d'adversaire et à lutter en tant qu'unité contre l'urgence qui se manifeste autour de nous., ajoute-t-il.