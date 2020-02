Le choc Juve-Inter se jouera à huis clos à cause du Coronavirus

Comme c’était la tendance depuis plusieurs jours, les hautes instances du football italien ont pris la décision de faire jouer le choc de la 26e journée de la Serie A, opposant la Juventus à l’Inter, à huis clos. Face à l’épidémie du Coronavirus, qui frappe actuellement le pays et en particulier les régions du nord de la Botte, cette démarche a été jugée inévitable pour protéger la santé des supporters et celle des joueurs.

Des stades vides pour la moitié des matchs ce week-end

Le derby d’Italie ne sera pas le seul à se disputer dans une enceinte vide. Ça sera aussi le cas de quatre autres rencontres de cette levée du championnat : Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parme-Spal et Sassuolo-Brescia. Pour rappel, jeudi soir, l’Inter avait dû jouer son match de Ligue Europa contre Ludogorets à huis clos également (2-1), et de nombreux matchs avaient été reportés la semaine dernière de l’autre côté des Pyrénées. L’Italie est le pays d’Europe le plus touché par le Covid-19. 650 personnes ont été testées positives au virus, et 17 d’entre elles en sont mortes.

Sarri : "Le coronavirus ? Ce n'est pas un problème italien"