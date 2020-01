La Lazio de Rome a été mise à l’amende ce mercredi par les hautes instances du football italien en raison de l’attitude déplorable dont se sont rendus auteurs ses fans dimanche dernier. Les tifosi biancocelesti avaient entonné des chants racistes à l’endroit de Mario Balotelli lors du match à l’extérieur face à Brescia (1-2). Cela n’a duré que quelques secondes mais cela a suffi pour inciter la fédération à sévir et contraindre les responsables romains à payer la somme de 20000€.

La Lazio s'en sort bien

Pour rappel, Balotelli avait lui-même signifié l’incident à l’arbitre de la rencontre. C’était juste après qu’il ait ouvert le score dans cette partie. La rencontre a été temporairement stoppée et a pu reprendre quand les choses sont revenues dans l’ordre et que les déplorables insultes ont cessé. Il y a deux mois, la Ligue Italienne avait publié une charte où elle a mis en garde les différents clubs professionnels contre toute forme de racisme dans le stade, promettant de taper fort en cas de problème constaté. Manifestement, elle a tenu parole, même si dans le cas échéant il s’agit d’une simple sanction financière.