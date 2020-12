Lazio : Se souvenir des belles choses

20 ans que la Lazio attendait ça. Depuis la saison 1999-2000, et un quart de finale perdu face à Valence (5-2, 0-1), futur finaliste, le club romain n’avait plus réussi à atteindre la dernière phase de la Ligue des champions. Il n’en avait pas trop eu l’occasion non plus, puisqu’il participait seulement à sa cinquième campagne de C1 depuis son élimination aux portes du dernier carré. Mais c’est désormais chose faite pour les hommes de Simone Inzaghi, qui ont terminé cette phase de poules invaincus et pris la deuxième place du groupe F derrière le Borussia Dortmund.



Ils ont pourtant tremblé jusqu’au bout mardi face à Bruges (2-2). Des Belges qui ont évolué la majeure partie en infériorité numérique mais sont parvenus à revenir deux fois au score. Et un troisième but de leur part aurait éliminé la formation italienne. La joie du cadet des frères Inzaghi, buteur à l’aller contre Valence il y a 20 ans, était donc à la hauteur des émotions vécues. "Je suis heureux pour les gars, le club et les fans. Nous avons réalisé un rêve", s’est enthousiasmé l’entraîneur laziale en conférence de presse. Avant de se projeter sur un championnat où la situation est moins simple : "Maintenant, après cette grande joie, nous devons transférer cet enthousiasme sur le terrain. Mais ça va être difficile contre l’Hellas Vérone." Inzaghi : "Trouver de la continuité"

Actuel septième de Serie A, avec un petit point d’avance sur son adversaire de samedi soir (20h45), le club de la capitale italienne peine surtout à domicile. Il n’a remporté qu’un seul de ces cinq matchs au stade Olympique, le 24 octobre dernier contre Bologne (2-1). Une victoire ferait donc le plus grand bien aux coéquipiers de Ciro Immobile, un serial buteur "fatigué" mais qui devrait tenir sa place samedi.



"Même si la Ligue des champions est terminée, nous n’allons pas chômer, avoue encore Inzaghi. Nous avons encore quatre matchs avant Noël, et il faut donner notre maximum. Nous devons trouver de la continuité." Après Vérone, ses hommes iront à Benevento, entraîné par son frère Filippo, et termineront l’année avec un programme copieux, puisqu’ils recevront Naples avant d’aller défier le Milan. Deux équipes qui jouent les premiers rôles et face auxquelles les Romains auront l’opportunité de confirmer leurs bonnes dispositions européennes.