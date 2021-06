Lazio Rome : Sarri nouvel entraîneur du club

La S.S. La Lazio annonce que Maurizio Sarri est le nouvel entraîneur de l'équipe première

Une saison qui devrait être animée sur les bancs en Italie

Maurizio Sarri retrouve l'Italie et la Serie A. Passé par Naples avant de s'envoler vers Chelsea puis de diriger la Juventus Turin, dans une saison 2019-2020 qui n'avait pas été grandiose, le technicien âgé de 62 ans s'est engagé en faveur de la Lazio Rome, ce mercredi. La durée du contrat n'a pas été précisée par le club italien, qui a publié un communiqué laconique afin d'officialiser la nouvelle. "Vainqueur du Championnat d'Italie et finaliste de la Coupe d'Italie avec la Juventus Turin, Maurizio Sarri a également remporté la Ligue Europa avec Chelsea, en 2019. Une compétition que la Lazio Rome disputera la saison prochaine après avoir terminée à la sixième position de Serie A sur le plan national, cette saison. Pour rappel, l'équipe était dirigée depuis l'exercice 2015-2016 par Simone Inzaghi, qui a pris la direction de l'Inter Milan le 27 mai dernier. La saison prochaine devrait être mouvementée sur les bancs en Italie avec les nombreux "nouveaux" entraîneurs chez les plus grandes équipes. En plus des changements évoqués ci-dessus, Massimiliano Allegri est retourné à la Juventus Turin, José Mourinho a rejoint l'AS Rome et Luciano Spalletti s'est engagé en faveur de Naples.