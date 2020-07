Lazio Rome : Milinkovic-Savic annonce son choix de rester au club

Le milieu de terrain Sergej Milinković-Savić a contribué à la victoire 2-1 de la Lazio Rome sur Cagliari, jeudi soir avec une volée superbe de l'extérieur du pied, avant que Ciro Immobile ne termine la remontée de son équipe. Avec cette victoire, la Lazio s'est assurée de disputer la prochaine édition de la Ligue des champions et pour Savic, son avenir est clair, et se situe à Rome.



Milinkovic Savic:”I’m happy at #Lazio, there’s a contract through 2024 so I’ll stay here” https://t.co/vgjGTzicbb