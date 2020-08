Lazio Rome : Ciro Immobile prolonge

Entre Ciro Immobile et la Lazio Rome, c'est une histoire qui dure depuis quatre ans déjà. L'attaquant italien qui avait auparavant bourlingué entre la Juve, le Genoa, le Torino, le Borussia Dortmund ou encore Séville, a cette fois trouvé chaussure à son pied dans la capitale romaine. Et cette entente a été prolongée jusqu'en 2025 puisque le club a décidé de renouveler le contrat de son joueur aux 178 matchs avec le club biancocelesto. A 30 ans, Ciro Immobile vient de sortir d'une incroyable saison (36 buts et 8 passes décisives en 37 matchs de Serie A) où il a remporté le Soulier d'Or européen. En plus de la prolongation, La Gazetta dello Sport annonce que le joueur va bénéficier d'une revalorisation salariale à hauteur de 4 millions d'euros par saison.Plusieurs clubs dont le FC Barcelone avaient récemment coché le nom de l'Italien (39 matchs avec la Squadra Azzura, 10 buts) dans leur liste des pistes potentielles. En rempilant jusqu'en 2025, Immobile s'assure un avenir radieux avec la Lazio Rome jusqu'à ses 35 ans et donc s'offrirait potentiellement une fin de carrière avec le maillot biancocelesto.