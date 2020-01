Lazio Rome : Ciro Immobile est-il sous-coté ?

17 - Only Angelillo for Inter in 1958/59 and Borel for Juventus in 1933/34 have scored 17 goals in fewer team matches than #Immobile this season for Lazio in Serie A’s history. Wonderful.#LazioUdinese pic.twitter.com/O3xjaQLS7W

— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 1, 2019

Immobile n'a pas su s'exporter



3 - Ciro #Immobile has been the highest scorer in the last three calendar years in #SerieA: only one player achieved this in four successive years, Roberto Boninsegna (between 1970 and 1973). Stellar. pic.twitter.com/ClT931joyF

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 4, 2020

Des records et l'Euro en 2020

Mais où s'arrêteront la Lazio Rome et Ciro Immobile ? Depuis quelques semaines, les joueurs de Simone Inzaghi marchent sur l'eau ou presque. Pour preuve, le club reste sur deux belles victoires contre la Juventus Turin en une quinzaine de jours, en Serie A et en Supercoupe d'Italie. Pour symboliser, ce très bon mais finalement discret début de saison des Laziales, Immobile semble être la personne idéale. Déjà auteur de 17 buts et cinq passes décisives en 16 matchs de championnat, l'attaquant est tout simplement intenable. Pour autant, l'Italien ne fait pas autant parler qu'un Robert Lewandowski par exemple.Il faut dire que si Immobile brille de l'autre côté des Alpes, ses expériences hors de son pays natal n'ont pas été une réussite. Que ce soit en Allemagne du côté du Borussia Dortmund ou en Espagne au FC Séville, l'Italien n'a jamais réussi à s'imposer et à être aussi décisif que ces dernières saisons avec la Lazio Rome. Forcément, si d'ordinaire nul n'est prophète en son pays, c'est tout l'inverse qui s'est produit avec le natif de Torre Annunziata. Tant pis, c'est sans doute en coupes d'Europe, et possiblement en Ligue des Champions l'an prochain, que l'intéressé tentera de se faire un nom sur la scène européenne.Auteur de 29 réalisations en 2017-18, le numéro 17 semble être parti sur des bases très élevées cette saison et pourrait bien améliorer son record d'ici mai. Avec l'Euro 2020 en ligne de mire, le buteur des Biancocelesti tentera surement de faire encore beaucoup parler de ses performances durant les prochaines semaines. Incertain ces derniers jours, car malade, Immobile devrait bien pouvoir tenir sa place contre Brescia ce dimanche (à 12h30, sur beIN Sports 2). Au Stade Mario Rigamonti, l'Italien et ses coéquipiers tenteront entre autres d'empocher une 9eme victoire de suite en Serie A et d'ainsi égaler le record du club remontant à l'époque où Sven-Göran Eriksson officiait.