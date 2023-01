Lazio Rome - AC Milan : la victoire ou la crise pour les Rossoneri

Un déplacement à haut risque pour l’AC Milan. Ce mardi à 20h45, les Rossoneri se déplacent au Stadio Olimpico pour affronter la Lazio Rome, dans ce choc de la 19ème journée de Serie A. Une rencontre où la défaite est interdite pour des Milanais déjà distancés de 12 points par le Napoli dans la course au titre.

Course au titre contre course à l'Europe dans ce choc de Serie A

En conférence de presse d’avant-match, Stefano Pioli n’a d'ailleurs pas hésité à mettre la pression sur ses hommes, qui n’ont plus gagné depuis 4 matches toutes compétitions confondues. "La critique est juste car nos performances sur cette période sont en deçà de nos attentes, qui sont très élevées car nous sommes l'AC Milan. Nous avons besoin de compacité et de volonté de réagir. Il y a eu 10 jours difficiles, au cours desquels nous avons beaucoup joué, plus que d'habitude. J'ai beaucoup de confiance en mes joueurs" clame l’entraîneur des Rossoneri. Pour cette rencontre, l’AC Milan sera privé d'Ismaël Bennacer, Mike Maignan, Alessandro Florenzi et de Zlatan Ibrahimovic, tous blessés. Le champion d’Italie en titre pourra néanmoins compter sur la présence de Rafael Leão, auteur de 8 buts en 17 parties de Serie A cette saison.

Face aux Rossoneri, la Lazio aura pour ambition de marquer des points précieux dans la lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Les Biancocelesti sont désormais 6èmes, après le retrait de 15 points de la Juventus. De plus, les hommes de Maurizio Sarri restent sur deux victoires probantes contre Sassuolo (2-0), lors de la dernière journée de Serie A, et Bologne (1-0), en Coupe d’Italie. Plutôt à l’aise face aux cadors du championnat italien (victoire contre l’Inter, l’Atalanta ou encore la Roma cette saison), les coéquipiers de Ciro Immobile voudront accrocher une nouvelle équipe de prestige à leur palmarès. Néanmoins, les Romains devront faire sans leur buteur prodige. En effet, Immobile est forfait pour cette rencontre. Il n’est pas remis de sa blessure à la cuisse droite contractée contre Sassuolo, le 15 janvier dernier.

Les compositions probable de Lazio Rome - AC Milan

La composition probable de la Lazio : Provedel - Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic - Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto - Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

La composition probable de l’AC Milan : Tatarusanu - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali - Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão - Giroud.