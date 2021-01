Lazio - Roma, qui domine la capitale italienne ?

Après Milan, Turin et Gênes, Rome va aussi avoir droit à son derby annuel. Ce vendredi, la Lazio et l'AS Roma s'affrontent dans le cadre de la 18eme journée de Serie A. Plus que le Stadio Olimpico, ces deux formations partagent un statut de club historique du football italien et d'éternel outsider de la Serie A. Il faut remonter à 2001 pour retrouver la trace d'un club romain qui remporte le Scudetto. A l'époque, la Roma avait succédé à la Lazio. Une preuve de plus que les deux clubs romains sont sportivement très proches.

Sur la scène nationale, le nombre de titres penche quand même en faveur de la Louve. Les Giallorossi ont été champions à trois reprises contre seulement deux sacres pour les Biancocelesti. En ce qui concerne la Coupe d'Italie, les hommes de Simone Inzaghi se sont peut-être imposés en 2019, mais ils restent en retard sur le voisin romain. Neuf à sept en faveur de la Roma dans cette compétition. Mais la Lazio se rattrape avec la Supercoupe d'Italie : cinq succès à deux. Et ailleurs...

En 1999, un bel été européen pour la Lazio...



Les trophées européens sont très rares dans la capitale italienne. En 1999, la Lazio a remporté la Coupe des vainqueurs de Coupes avec des buts de Christian Vieri et Pavel Nedved lors de la finale face à Majorque (2-1) et Marcelo Salas lui a offert la Supercoupe d'Europe remportée aux dépens de Manchester City (1-0). Cela fait un titre continental de plus que la Roma qui a gagné la Coupe des villes de foire en 1961.

En Ligue des Champions, c'est la Roma qui a l'avantage avec 13 participations dont une finale perdue contre Liverpool en 1984 et plus récemment une défaite en demi-finale contre ces mêmes Reds en 2018. La Lazio n'a participé à la C1 qu'à sept reprises et n'a jamais fait mieux que le quart de finale atteint en 2000 pour sa première participation à la compétition reine. Au nombre de titres, toutes compétitions confondues, les Biancocelesti sont quand même devant avec 17 titres à 16.

La belle régularité de la Roma



Les Giallorossi ont pourtant très régulièrement devancé leurs principaux rivaux au classement de la Serie A. C'est arrivé 50 fois dans l'histoire mais pas l'an passé. Durant son excellente saison 2019-2020, après deux nuls dans le derby della Capitale, la Lazio s'était classée quatrième, juste devant son voisin romain. Ce n'était pas assez pour remonter le retard dans les confrontations directes. La Roma a gagné 66 des 174 derbys romains qui ont eu lieu toutes compétitions confondues. C'est 20 de plus que son adversaire du soir. Mais dans un derby, encore plus quand de nombreux indicateurs sont à l'équilibre, tous ces chiffres ne veulent pas dire grand chose. En Italie, les exemples récents sont nombreux...