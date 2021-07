Lautaro Martinez a fait appel à un psy

Trop colérique et caractériel sur le terrain, Lautaro Martinez a décidé d'agir. Le joueur de 23 ans, n'ayant guère apprécié le nombre de cartons jaunes dont il a écopé la saison dernière, a pris des mesures en allant voir un psy. "Je suis à une étape très importante de ma carrière, et cette année j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu auparavant", a-t-il confié aux médias de son pays.

"Je me suis amélioré"

Et le buteur prolifique de l'Inter est plutôt satisfait du résultat. "Je suis heureux et satisfait de ma carrière, tout ce que je fais à l'Inter m'aide avec l'équipe nationale. Je m'améliore physiquement, je me suis entraîné soigneusement pour être en pleine forme.C'était plus compliqué de travailler ma mentalité. Devenir père m'a aidé à résoudre de nombreux problèmes en dehors du terrain. Un psychologue m'a aidé à moins protester et à récolter moins de cartons jaunes. Vérifiez les statistiques et vous pouvez voir que je me suis amélioré. Une nouvelle saison se profile à l'horizon, tout comme la Coupe du monde 2022."