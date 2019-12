L’Atalanta de Papu, c’est fou !

Papu Gomez will become an honorary citizen of Bergamo! 💥

This is because he helped bring Atalanta to the Champions League & rejected other offers to stay loyal to Atalanta



A true definition of a Capitano, grande Papu



December 13, 2019

En France, Papu Gomez était surtout connu jusqu’alors pour sa réponse cinglante à Nabil Fekir, après le match nul obtenu par l’Atalanta Bergame sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, lors de la phase de poules de la Ligue Europa 2017-2018. Alors que le futur champion du monde français avait assuré ne pas connaître l’Argentin, ce dernier s’était bien vengé, inscrivant sur coup franc le but égalisateur avant de montrer le nom floqué sur son maillot. "Marquer ce but est important pour moi, je suis un joueur qui n'a pas eu trop de grandes expériences dans ma carrière. Les paroles de Fekir ? Depuis ce soir, il sait qui je suis, il me connaît un peu mieux", avait-il ensuite lancé.Depuis, une bonne partie de l’Europe a appris à connaître le capitaine bergamasque, qui a été l’un des grands artisans de la qualification historique de son club, où il évolue depuis 2014, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une qualification acquise lors de la dernière journée de la phase de poules, grâce à une victoire 3-0 sur la pelouse du Shakhtar Donetsk mercredi. "C'est incroyable. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens, reconnaissait-il en Ukraine. Cela restera dans l'histoire du football, et du club. Cela restera dans la mémoire de tous ceux qui étaient au stade aujourd'hui. Nous avons tous des origines modestes, ici il n'y a pas de star, mais nous nous sommes qualifiés grâce à notre travail, nos sacrifices."Un match forcément particulier pour le milieu offensif de 31 ans, puisqu’il s’est déroulé dans le stade du Metalist Kharkov, un club dont il a défendu les couleurs pendant une saison avant que l’ancien joueur de Catane ne retrouve l’Italie, et donc l’Atalanta, il y a cinq ans. Et après deux premiers exercices compliqués, en termes de résultats, avec la formation lombarde, il a franchi un palier, et son club avec, depuis l’arrivée du très offensif Gian Piero Gasperini aux manettes à l’été 2016. Déjà à titre individuel, lui qui fut notamment meilleur passeur du championnat lors du dernier exercice, et collectif, enchaînant une 4e, une 7e et une 3e place en Serie A. Avant de réussir cette grande première, à tous les niveaux, en Ligue des champions, où jamais une équipe ayant perdu ses trois premiers matches n’avait réussi ensuite à se qualifier. "El Papu" et ses coéquipiers espèrent encore d’ailleurs surprendre, eux qui connaîtront leur futur adversaire lundi lors du tirage au sort, au lendemain d’un déplacement à Bologne qui peut leur permettre de conforter leur place dans le Top 6.