L’Atalanta Bergame ne craint pas le PSG

Pour leur première participation en Ligue des champions, les Lombards veulent aller le plus loin possible. Ils affronteront les coéquipiers de Kylian MBappé avant de se mesurer au RB Leipzig ou à l’Atlético Madrid en demi-finale en cas de qualification. Le président du club de Serie A estime que son équipe peut encore passer un cap en août prochain.

« On espérait éviter les plus grosses équipes »

Dans une déclaration à Sky Sports, le responsable bergamaschi est revenu sur les chances de son équipe face au champion de France en titre. « Ça sera de toute façon un match mémorable et on va écrire une autre très belle page de notre histoire. On avait discuté avec Gasperini (l'entraîneur de l'Atalanta). On espérait éviter les plus grosses équipes mais il a aussi dit que si c'était le PSG qui sortait, on aurait une carte à jouer », a-t-il indiqué au média sportif.