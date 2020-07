L'agent d'Achraf Hakimi déplore l'attitude de Zinédine Zidane avec le joueur

Zidane n'a jamais appelé Hakimi

Prêté au Borussia Dortmund par le Real Madrid lors des deux dernières saisons, Achraf Hakimi, le jeune joueur âgé de 21 ans, a quitté le club merengue en prenant la direction de l'Italie et l'Inter Milan, club avec lequel il s'est engagé pour les cinq prochaines années contre une indemnité de 40 millions d'euros. Et l'agent d'Hakimi, Alejandro Camano, a visé Zinédine Zidane comme coupable du départ de son poulain, traité de manière injuste par le technicien français selon lui. Dans un entretien accordé au média marocain Al Mountakhab, il a donné son point de vue sur le thème.Ainsi, Camano a fait savoir que "La saison d'Hakimi avec Dortmund a connu une fin heureuse avec une position de second derrière le Bayern Munich. Sur le plan personnel, le joueur s'est distingué avec 5 buts inscrits et 10 passes décisives délivrées, lui qui était souvent situé en tant que piston dans l'équipe dirigée par Lucien Favre. Il avait débuté dans l'équipe réserve du Real Madrid lors de la saison 2016-2017. Il a disputé 11 matches avec le club merengue en 2017-2018, sans jamais en être un titulaire indiscutable.