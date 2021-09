L’AC Milan, une attaque de 73 ans arrive

Depuis qu'il a signé à l'AC Milan cet été, Olivier Giroud comble de joie les supporters rossoneri. Après avoir enquillé les buts en amical, le champion du monde a enchaîné en championnat avec notamment un doublé claqué face à Cagliari (4-1, 2e journée de Serie A). Recruté pour venir renforcer l'attaque milanaise et soulagé le vieillissant Zlatan Ibrahimovic, Giroud pourrait toutefois avoir l'opportunité d'être associé au Suédois.

C'est en tout cas l'idée de son entraîneur, Stefano Pioli, qui attend impatiemment de pouvoir aligner les deux vétérans ensemble. Une attaque âgée de 73 ans (34 pour Giroud, 39 pour Zlatan), et des papys flingueurs qui pourraient faire des dégâts dans les défenses adverses selon le tacticien. Présent lors de l'évènement fameux en Italie intitulé « Campioni sotto le stelle », Pioli a évoqué le sujet.

Deux profils complémentaires

« Ce sont deux joueurs de grande classe, mais avec des caractéristiques différentes. Olivier peut proposer un point de fixation dans la zone de vérité et il donne aussi de la profondeur. De son côté, Ibra est plus un organisateur dans le jeu et il touche un maximum de ballons. S'ils sont tous les deux à 100%, ils peuvent jouer ensemble. »