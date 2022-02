L'AC Milan sans Ibrahimovic pour le derby contre l'Inter Milan

"Ibra", sorti blessé contre la Juventus (0-0) le 23 janvier en raison d'une gêne au tendon d'Achille de la jambe droite, n'est pas encore opérationnel, pas plus que l'attaquant croate Ante Rebic (cheville), a indiqué à la presse l'entraîneur Stefano Pioli. "Que Zlatan manque à l'appel, c'est décevant. On a beaucoup progressé avec lui, mais on doit montrer qu'on est fort aussi sans lui", a souligné le technicien à la veille du derby contre le leader de Serie A, comptant pour la 24e journée.

Milan contraint au nul, inquiétude pour Zlatan

Giroud est favori pour débuter en pointe samedi à San Siro, ce qui lui permettrait de participer à son premier "derby de la Madonnina" après être resté sur le banc à l'aller le 7 novembre (1-1). "Giroud est un footballeur intelligent et complet, il sait se raccorder au jeu mais surtout il sait parfaitement occuper la surface (...) Il est prêt", a souligné Pioli, sans toutefois confirmer que le Français (5 buts en 14 matches de Serie A) serait titulaire.

Franck Kessié, revenu en début de semaine après avoir disputé la Coupe d'Afrique des nations avec la Côte d'Ivoire, est lui dans des "conditions physiques et mentales excellentes", a précisé Stefano Pioli, qui pourrait l'utiliser en milieu offensif derrière Giroud.

"Ce match pèse lourd. C'est un derby, un choc pour le haut du classement. Cela donnerait de la confiance, de la force", a-t-il ajouté, alors que Milan reste sur un nul (contre la Juve) et une défaite, contre la Spezia (1-2) et pointe à quatre longueurs des Nerazzurri. Pour son homologue de l'Inter Milan Simone Inzaghi, le derby n'est en revanche pas décisif pour le scudetto: "C'est un match très important, bien sûr, notamment pour les supporters des deux équipes, mais il restera encore beaucoup de matches."

L'entraîneur intériste a surtout regretté que la capacité reste plafonnée à 50% à San Siro, comme dans tous les stades italiens, dans le cadre des mesures anti-Covid. "On doit s'en tenir aux règles, mais en tant qu'entraîneur, on aurait évidemment aimé voir un derby avec le stade plein, les deux équipes le mériteraient au vu de leur parcours cette saison".