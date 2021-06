L'AC Milan retrouve de l'ambition

Lundi soir devant la Casa Milan, les ultras de la Curva Sud ont illuminé le ciel milanais avec des fumigènes disposés de manières à écrire "AC Milan is back". Paolo Maldini était aux premières loges pour assister à ce spectacle pyrotechnique et a tenu à rendre hommage aux supporters qui ont vécu par procuration le retour du club lombard en Ligue des Champions. Huit ans après, les Rossoneri sont revenus sur le podium de la Serie A. Même si le titre a été remporté par le voisin nerazzurri, cette campagne est une réussite pour les hommes de Stefano Pioli. Champions d'automne puis vice-champions d'Italie mais aussi qualifiés en huitièmes de finale de la Ligue Europa, ils ont dépassé les attentes. Le temps où l'AC Milan devait se battre pour espérer intégrer le top 5 du championnat italien semble révolu. Le club lombard a enfin retrouvé son chemin vers les sommets du football transalpin. Après plusieurs saisons difficiles, il a su se restructurer pour assainir ses comptes mais aussi retrouver de la compétitivité sur le terrain.

L'AC Milan a réussi son rajeunissement

La politique de trading en mettant l'accent sur les jeunes talents a rempli ces deux objectifs. Depuis que l'âge moyen de l'effectif et surtout la masse salariale du club lombard diminuent, ses progrès sont réels. Encadrés par Zlatan Ibrahimovic, les jeunes loups milanais s'épanouissent en Serie A. Mais auront-ils les épaules assez larges pour permettre à l'AC Milan de remporter son premier titre depuis 2011 ? Un club aussi prestigieux que le septuple vainqueur de la Ligue des Champions doit faire mieux qu'une qualification en C1. Il doit remporter des trophées. Et pour y arriver, les premières manœuvres ont commencé. Alors que Gianluigi Donnarumma va partir librement, Mike Maignan a déjà été recruté pour le remplacer. Avec le Français, l'AC Milan a mis la main sur un jeune gardien à fort potentiel. Un profil qui colle parfaitement à la politique sportive milanaise. Fikayo Tomori aussi. Le défenseur anglais de 23 ans, qui était prêté par Chelsea, devrait rester. En même temps que ses jeunes talents, le vice-champion d'Italie en titre veut progresser. Mais cela passera aussi par le recrutement de certains joueurs plus expérimentés pour digérer ce retour au premier plan du club lombard. Stefano Pioli dont la prolongation est en négociation en a conscience. « La priorité est de renforcer l’équipe », a-t-il confié à La Repubblica. Dans le même temps, Paolo Maldini, a tenu des propos ambitieux devant les supporters ce lundi. « Ce n'est que le début. Un objectif a été rempli mais ce n'était qu'un point de départ. De nombreux autres défis nous attendent et nous allons les relever », a lancé le directeur technique des Rossoneri aux supporters. Le ton est donné, Milan veut se donner les moyens de renouer avec son glorieux passé.