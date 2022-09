L’AC Milan étend son empire

L'AC Milan est heureux d'annoncer sur son site Internet qu'il a conclu un accord avec le réseau sportif Yankees Entertainment and Sports Network, situé à New York. Grâce à cet accord, YES Network diffusera régulièrement des heures de contenu sur l'AC Milan à son public, rapprochant ainsi les champions italiens de leurs supporters américains.

Milan se montre aux USA

Chaque épisode comprendra des segments de style magazine en plus de la reprise complète du match le plus récent de l'AC Milan. Les séquences "hors du terrain" de l'équipe première de l'AC Milan seront mélangées aux moments forts de l'équipe féminine et de l'équipe junior, ainsi que des interviews exclusives des joueurs et du personnel.