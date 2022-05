S’il veut persévérer dans le métier, Thiago Motta sait qu’il devra faire preuve de patience et se bâtir un solide moral pour faire face aux échecs. Pour l’instant, l’ancien milieu du Paris Saint-Germain n’a pas connu beaucoup de réussite comme entraîneur.



Lundi, les médias italiens, plus particulièrement deux journalistes passés experts dans l’actualité des transferts, indiquaient que Motta quitterait le banc de La Spezia cet été, après une seule saison. Le club de l’ouest de l’Italie devrait se maintenir en Serie A.

Le PSG, improbable destination

Selon Fabrizio Romano, le technicien de 39 ans se dirige vers une nouvelle expérience, sans plus de précision. La semaine dernière, des rumeurs avaient cité son nom, avec Antonio Conte et Joachim Löw, comme les entraîneurs ciblés par le PSG. On peut en douter pour celui qui a dirigé les U19 parisiens entre 2018 et 2019.



Après son départ de la capitale, l’Italo-Brésilien avait été remercié par le Genoa après seulement trois mois en fonction : 22 octobre au 28 décembre 2019.