La Serie A veut mettre en place la reconnaissance faciale après les insultes racistes contre Lukaku

Cette triste rencontre pourrait marquer un tournant dans l’histoire du football italien. Ce mardi, la Juventus et l’Inter Milan s’affrontait en demi-finale aller de la Coupe d’Italie. La rencontre a basculé en toute fin de rencontre lorsque Romelu Lukaku a égalisé sur pénalty. Avant de prendre sa course d’élan, l’international belge a été victime de chants racistes entonnés par des « supporters » présents au Juventus Stadium. Une fois le pénalty transformé, l’avant-centre a effectué sa célébration habituelle, leur mimant un « chut » avec ses doigts. Pour ce geste, Romelu Lukaku a été exclu de la rencontre, provoquant de vives réactions et l’indignation du monde du football.

La reconnaissance faciale introduite ?

Alors que les actes de racisme se multiplient dans le football italien et que la Fédération est accusée de mutisme, les choses pourraient évoluer dans le bon sens. Selon les informations de La Gazzetta dello sport, la Serie A pousse pour introduire un système de reconnaissance faciale dans les enceintes pour repérer et exclure définitivement les auteurs de ces gestes. Une mesure qui pourrait permettre d'éloigner pour de bons ces individus.