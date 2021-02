La Serie A tient un carré d'as

Cristiano Ronaldo, 35 ans (Juventus, 15 buts en 16 matchs, 4 penaltys)

Romelu Lukaku, 27 ans (Inter, 14 buts en 19 matchs, 3 penaltys)



⚽ #FootballShow

🔥 Ibra, CR7, Lukaku : les Serie A buteurs ! pic.twitter.com/rWPAygJ84K

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 23, 2020

Ciro Immobile, 30 ans (Lazio, 13 buts en 18 matchs, 3 penaltys)

Zlatan Ibrahimovic, 39 ans (AC Milan, 12 buts en 10 matchs, 3 penaltys)



9 - Zlatan Ibrahimovic a trouvé le chemin des filets lors de 9 titularisations consécutives pour la 1re fois de sa carrière dans les 5 grands championnats européens. Titan. pic.twitter.com/MmbusY88lP

— OptaJean (@OptaJean) January 19, 2021

On a parfois presque l'impression de l'oublier, avec ce début de championnat plus compliqué qu'à l'accoutumée pour la Juventus... Et pourtant, Cristiano Ronaldo continue de marquer, encore et encore, à tel point qu'il est toujours leader du classement des meilleurs réalisateurs avec un ratio proche du but par match. En atteignant d'ores et déjà la barre des quinze buts, il est le seul joueur à avoir réussi cette performance lors des quinze dernières années dans les cinq grands championnats européens.Arme fatale de l'Inter, il est lui aussi sur la lancée de sa saison dernière, où il avait notamment marqué lors de onze matchs consécutifs en Ligue Europa (série en cours). L'attaquant belge vient d'inscrire son 150eme but en club - 68 à Everton, 37 à l'Inter, 28 à Manchester United, 17 à West Brom. Lui-même se juge "parmi les cinq meilleurs attaquants du monde, si on considère les cinq derniers mois" (pour Voetbal Magazine). C'était fin décembre, et on lui rajoute un mois supplémentaire sans problème.Capocannoniere grand luxe la saison passée, avec ce total incroyable de 36 buts qui a longtemps laissé la Lazio à la lutte pour le titre, lui aussi a su conserver la bonne vague. Presque d'autant plus remarquable que, parmi les quatre gâchettes, il se situe dans l'équipe la plus en difficulté. Elu sportif italien de l'année, c'est lui qui a replacé son équipe sur les bons rails (cinq victoires de suite, meilleure série en cours de Serie A).Le phénix renaît de ses cendres. Egalement lancé sur une fin de saison dernière canon avec l'AC Milan, sa confirmation est éclatante. L'ancienne star du Paris Saint-Germain, à presque 40 ans, porte le renouveau des Rossoneri sur ses seules épaules. Jamais un joueur de plus de 38 ans n'avait marqué dix fois, au 21eme siècle, dans un des cinq grands championnats européens. Encore moins avec aussi peu de matchs.