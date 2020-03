La Sampdoria annonce cinq nouveaux cas de coronavirus

La Sampdoria de Gênes est manifestement le club italien le plus touché par le coronavirus. Jeudi soir, Manolo Gabbiadini a été testé positif à cette maladie. Et malgré le confinement qui a été opéré, cinq nouveaux cas sont apparus ce vendredi. Ils sont cependant tous en bonne santé et placés en quarantaine à Gênes. L’annonce de cette nouvelle a été faite en fin d’après-midi à travers un communiqué.

Le médecin du club aussi contaminé

Les joueurs qui sont touchés par l’épidémie sont Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby. La cinquième personne c’est le médecin du club Amedeo Baldari. Pour rappel, en Italie, c’est Daniele Rugani (Juventus) qui avait été diagnostiqué positif en premier parmi les joueurs du championnat. C’était au surlendemain de la suspension jusqu’à nouvel ordre des Serie A et de Serie B. A noter que la plupart des clubs, et comme c’est aussi le cas en France, ont aussi stoppé l’entrainement. La Péninsule est aujourd’hui le principal foyer du virus avec 176660 malades enregistrés et 1266 décès, d’après les chiffres révélés par le Corriere.