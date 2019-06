La Roma tient son nouveau coach

Il s'agit du Portugais Paulo Fonseca, qui a signé un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième saison. "Un coach jeune et ambitieux, avec une expérience internationale, un mentalité de gagneur, réputé pour son football offensif", se réjouit le président des Giallorossi, James Pallotta.

Après de multiples expériences dans son pays, au FC Porto et au SC Braga notamment, Paulo Fonseca était en poste depuis 2016 au Shakhtar Donetsk, avec qui il a réussi durant ses trois saisons le doublé Coupe-Championnat.

It's official - Paulo Fonseca will be the new head coach of #ASRoma!



Welcome Paulo!