La réponse de Vidal à Chiellini

Arturo Vidal a répondu aux paroles de Giorgio Chiellini concernant sa faiblesse avec l'alcool. Les deux joueurs se sont fréquentés à la Juve entre 2011 et 2015, mais le Chilien n'a pas apprécié que l'Italien dévoile certains éléments.

Vidal agacé par les paroles de Chiellini

« Les gens se sont concentrés sur les pires choses que Chiellini a dites. Et je ne vois pas pourquoi on devrait mentionner ces choses, ça m'a énervé, mais il a dit que j'étais aussi un champion. Ce n'était pas quelque chose que je ne pouvais pas faire. Je suis un être humain comme tout le monde. Je travaille dur et si mes amis se rencontrent pour un barbecue, avec la permission du club, j'irai aussi. Si je dois rester concentré, je le fais. Mais quand c'est mon tour de m'amuser, j'en profite. Je suis comme les autres. Et quand j'ai fait une erreur, j'ai payé » , a répondu Vidal dans un live Instagram avec Mario Velasco, avant de conclure : « Dans le football, il y a des codes » .



Précédent Comment Zidane a fait changer Ancelotti Lire Suivant