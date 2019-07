La mère de Rabiot pique une crise à son arrivée à Turin 

Adrien Rabiot va connaître la Serie A et la Serie A va connaître Véronique Rabiot. Dire que la mère et agent du milieu de terrain de 24 ans n’a pas bonne presse en France est un doux euphémisme. Son caractère bien trempé, son penchant à surprotéger sa progéniture et son intransigeance dans les négociations ont contribué à lui forger une certaine réputation. Et au moment de son arrivée sur le sol turinois, ce lundi, l’Italie a pu rapidement se rendre compte à qui elle avait à faire.

La raison ? L’avion posé sur la piste d'atterrissage et prête à descendre, Véronique Rabiot aperçoit alors une caméra sur le tarmac et refuse catégoriquement de sortir de l’appareil. Il faut dire qu’elle avait, au préalable, pris le soin d'interdire catégoriquement la présence de la presse. "Madame Rabiot ne voulait aucun média sur la piste d'atterrissage. Elle a vu une caméra à l'extérieur et a bloqué tout le monde dans l'avion pendant 10 minutes. Le personnel sur place lui a dit que c’était la caméra de la Juventus, mais elle a refusé de les croire", a raconté le journaliste transalpin Nicola Gallo à Top Calcio 24.

Or, en réalité, le cameraman présent à la descente de l’avion n’était autre qu’un employé des Bianconeri venu filmer l'arrivée du Français pour la diffuser sur les réseaux sociaux. Reste que la mère de Rabiot n’a rien voulu entendre malgré les explications du personnel du club. Il aura fallu l’appel du directeur sportif de la Vieille Dame Fabio Paratici pour régler ce malentendu. La femme d’affaires a par la suite présenté ses excuses mais la scène a bel et bien été immortalisée.