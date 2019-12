La Lazio prive la Juventus de la Supercoupe d’Italie

Maurizio Sarri va devoir encore attendre avant de soulever son premier trophée avec la Juventus de Turin. Ce dimanche, les Bianconeri ont laissé échapper la Supercoupe d’Italie face à la Lazio. Contre un adversaire qui les avait déjà battus en championnat il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont dû s’incliner sur le score de 3 buts à 1. Contrairement à ce qui avait été le cas l’année dernière, le voyage en Arabie Saoudite ne leur a donc pas trop réussi. Une fausse note dont les champions d’Italie se seraient bien passés lors de cette dernière sortie de l’année.

La Juventus a manqué de répondant

La Juve a très vite compris que la soirée allait être compliquée pour elle en prenant un but de Luis Alberto (16eme). Paulo Dybala a bien égalisé avant la pause (45eme), confirmant à l’occasion sa belle forme du moment, mais ce réveil fut en trompe l’œil. Au retour des vestiaires, l’équipe romaine a repris l’ascendant et a fini par assurer le deuxième but. Le capitaine Senad Lulic a mis à mal Szczesny (73eme). En fin de partie, l’équipe de Simone Inzaghi s’est même offert le luxe de marquer un troisième par l’intermédiaire de Danilo Cataldi (93e), tandis que la Vieille Dame terminait la partie à dix suite à l’expulsion de Rodrigo Bentancur. En remportant cette Supercoupe pour la 5eme fois de son histoire, la Lazio devient la troisième équipe la plus titrée dans cette épreuve derrière la Juventus (8) et l’AC Milan (7).