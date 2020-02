La Lazio détrônera-t-elle la Juve ?

⚽ #OCF

La Juventus ne peut pas flancher. Peut-être plus encore que l'Inter, la Lazio réussit une saison parfaite (la Juve compte un et deux points d'avance sur la Lazio et l'Inter). Là où les Intéristes ont encore modifié leur effectif cet hiver, remplaçant notamment le très satisfaisant Stefano Biraghi par Ashley Young, le club romain se voit récompensé d'un travail de plus de trois ans avec un groupe de joueurs quasiment inchangé : 19 matchs sans défaite, un record dans l'histoire du club. « Comme l'Atalanta, ce n'est pas un hasard, précise Philippe Genin. Le groupe vit bien, Simone Inzaghi a fait un vrai boulot là-dessus. C'est un jeune entraîneur mais qui a du caractère, il avait puni Ciro Immobile quand il avait refusé de serrer la main de Felipe Caicedo qui le remplaçait. »Le frère de Filippo, ancien attaquant de la Lazio comme son directeur sportif Igli Tare - au club depuis 2005, l'Albanais a pris sa retraite de joueur en 2008 -, est la pierre angulaire de ce projet entamé en 2016, lorsqu'il a été promu de la Primavera. Le président Claudio Lotito, pourtant pas le plus calme des patrons, a su donner du temps. De quoi rappeler des souvenirs à notre spécialiste du football italien : « Ils sont là pour gagner, ça me fait vraiment penser à cette saison 1999 - 2000, celle du dernier sacre de la Lazio avec Sinisa Mihajlovic, Roberto Mancini... Face à l'Inter, j'ai retrouvé une ambiance exceptionnelle à l'Olimpico. La dynamique est plus que positive, ça fait 19 matchs sans défaite, c'est record sur record. »La Lazio, qui vient de renverser l'Inter la semaine dernière, a aussi battu deux fois la Juve cette saison (deux fois 3-1 en décembre, en championnat puis en Supercoupe). « L'effectif n'est pas très large, mais s'il y a n'a pas de blessés, ça tient. Et puis, contrairement à la Juve et l'Inter, ils n'ont que le championnat. On ne saura qu'à la fin si ça aura été un atout fraîcheur, ou si c'était mieux pour la dynamique de jouer plus souvent. » Avec le meilleur buteur Immobile, 26 réalisations et dans les temps pour battre les 36 buts de Gonzalo Higuain (en 2016), le meilleur passeur Luis Alberto (onze passes) et un Sergej Milinkovic-Savic de retour au sommet, cette Lazio a la tête dans le guidon. Un peu à l'image d'un Montpellier 2012 en France, ou d'un Leicester 2016 en Angleterre. Le prestige du passé en plus.