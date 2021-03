La Juventus veut encore y croire

Cinq jours après une victoire insuffisante face au FC Porto (3-2, a.p.), synonyme d’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, la Juventus a parfaitement réagi dimanche. En déplacement à Cagliari dans le cadre de la 27e journée de Serie A, les Turinois l’ont emporté 3-1, dans le sillage d’un Cristiano Ronaldo retrouvé. Très critiqué après le match face aux Dragons, notamment pour s’être retourné et avoir laissé passer le ballon entre ses jambes sur le coup franc inscrit par son compatriote Sergio Oliveira en prolongation, le Portugais a répondu de la meilleure des manières.



Car il a signé un triplé lors de la première demi-heure sur la pelouse de la Sardegna Arena, confortant sa place au sommet du classement des meilleurs réalisateurs du championnat transalpin avec 23 réalisations en 23 matchs, et battant le record de Pelé avec désormais 770 réalisations en carrière, contre 767 pour le "Roi", qui n’a pas manqué de le féliciter après ce nouvel accomplissement. Et ce même si "CR7" aurait dû être expulsé quelques minutes après avoir ouvert le score, pour une impressionnante semelle sur le visage du portier adverse Alessio Cragno. Un geste qui, assez inexplicablement, ne lui a valu qu’un carton jaune.

Chiellini : "Si on parvient à garder cette solidarité…"

S’il a refusé de répondre aux questions de la télévision italienne, l’ancien Madrilène s’est exprimé sur Instagram, rendant un vibrant hommage à Pelé avant d’adresser un message à tous ceux qui l’ont critiqué, ainsi que son club : "Croyez-moi, l’histoire est loin d’être finie. Le futur, c’est demain, et il y a encore beaucoup de choses à gagner avec la Juventus et le Portugal." Malgré sa sortie de route européenne, la Vieille Dame a encore la possibilité de soulever deux trophées cette saison.



Elle va disputer la finale de la Coupe d’Italie, contre l’Atalanta, le 19 mai, soit juste avant la dernière journée de Serie A. Adrien Rabiot et ses partenaires sauront alors s’ils peuvent encore remporter un dixième titre consécutif. Troisièmes du classement, ils accusent, avec un match en moins, un point de retard sur le Milan et dix sur l’Inter, qui a signé un sixième succès consécutif dimanche chez l’autre club de Turin.



Un écart qui pourrait descendre à sept points en cas de victoire des joueurs d'Andrea Pirlo lors de leur fameux match en retard contre Naples, et même virtuellement à quatre, puisqu’ils recevront l’Inter lors de l’avant-dernière journée, une semaine après un premier choc à domicile face au Milan. "Sans manquer de respect à l’Inter, on doit se concentrer uniquement sur nos propres résultats. Et on verra où on en est à la fin. Mais la seule chose qu’on puisse faire, c’est de se concentrer sur chaque match et de continuer comme ça, a confié Giorgio Chiellini à Sky Italia. Et je pense que si on parvient à garder cette solidarité, ça va bien se passer." Il faudra au moins ça pour aller chercher le "decimo scudetto"…

