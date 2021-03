La Juventus serait-elle vraiment meilleure sans Ronaldo ?

March 17, 2021 12:00 S’il a répondu avec un retentissant triplé ce week-end après la désillusion européenne de la Juventus, Cristiano Ronaldo est de plus en plus contesté en Italie, où on estime qu’un départ du Portugais de 36 ans, auteur de 23 buts en Serie A, pourrait être bénéfique à la Vieille Dame.