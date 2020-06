La Juventus prolonge les contrats de Buffon et Chiellini

Buffon et Chiellini, deux porteurs de l'ADN de la Juve

. Ce lundi, la Vieille Dame a annoncé avoir prolongé les contrats de deux éléments majeurs de son histoire. Gianluigi Buffon (42 ans), et utilisé à 13 reprises cette saison, a prolongé son bail, alors qu'il était la doublure de Wojciech Szczesny dans le but de la Juve. Même chose pour Giorgio Chiellini, capitaine et véritable âme du club italien. Le contrat des deux joueurs arrivait à son terme ce mardi, une prolongation est donc la meilleure nouvelle possible.C'est le message qu'a voulu faire passer le club, dans son communiqué publié sur le site officiel. "Il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de présentation. Des champions dont l'histoire parle d'elle-même et dont le lien avec le maillot qu'ils portent est indissoluble. Exemples sur le terrain et dans les vestiaires, dirigeants, leaders, porteurs d'ADN noir et blanc, qui est comme une seconde peau pour eux. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitaines, Étendards. Bianconeri toujours. Pour toujours. Et pour le confirmer, en cas de besoin, il y a l'administratif, à partir d'aujourd'hui, de leur renouvellement de contrat, pour une autre année : 2021", peut-on notamment lire. Buffon a eu droit, comme Chiellini, à un hommage appuyé. "Chacun d'entre nous espérait probablement, et savait au fond, que le fil qui nous unissait depuis tant d'années n'était pas destiné à se rompre. Il en sera ainsi. Nous l'avons donc écrit il y a un peu moins d'un an lorsque nous avons annoncé le retour de Gianluigi Buffon à la Juventus après un an en France. Ce fil ne se rompt donc pas seulement, mais il est encore renforcé. 2021 prend ainsi tout son sens, car 20 années rondes se seront écoulées depuis son arrivée en noir et blanc."